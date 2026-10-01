 

Против госслужащих, которые не проголосовали за рекомендованного кандидата, начали заводить дела о злоупотреблении тайной голосования

01.10.2026, 16:04, Разное
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В 16 регионах России завели дела о злоупотреблении тайной голосования в отношении госслужащих и работников государственных предприятий, которые без уважительной причины не проголосовали на выборах за рекомендованного кандидата.

В общей сложности возбуждены 249 дел, из них 120 – в Москве. Их фигурантам вменяют главным образом отказ явиться на выборы, но в каждом третьем случае предъявлено более серьёзное обвинение в протестном голосовании.

Как подчёркивают в прокуратуре, речь не идёт о преследовании за реализацию законного права на волеизъявление.

«Если мы говорим о том, что условный Иван Иванович Иванов, как физическое лицо, пошёл и проголосовал нежелательным образом, то это его законное право, – объяснял ранее представитель ведомства. – Если Иван Иванович Иванов ещё и занимает определённую должность на государственном предприятии, то есть живёт за деньги государства, то здесь уже другая ответственность – его будут привлекать не за то, что он реализовал своё гражданское право, а за то, что не выполнил своё обязательство перед непосредственным руководством и перед страной в целом».

Ранее депутат Госдумы предыдущего и текущего созыва Валерий Краснощёк в интервью радиостанции «Комсомольская правда» отмечал, что россияне проявили «крайне низкий уровень дисциплины» на выборах, и благодарил главу ЦИК за «исправление ситуации». Позже этот фрагмент был вырезан из записи эфира.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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