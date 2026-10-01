Археологи нашли римский храм под лесом: сохранность оказалась исключительной

Археологи, работающие в восточном Таунусе в Германии, сделали неожиданное открытие: под слоем лесной подстилки толщиной всего в несколько сантиметров сохранилось римское поселение, стоявшее когда-то на границе империи. Среди находок — святилище Марса, вотивные камни, бронзовая Виктория и обломки крупной статуи, которую, вероятно, можно отождествить с самим богом войны.

Почему лес оказался лучшим хранилищем

Обычно римские памятники в Европе страдают от сельского хозяйства: плуг за столетия перемешивает и уничтожает верхние слои. Здесь все иначе. Поселение находится под лесом, и потому вспашка его не коснулась. Доктор Кай Мюккенбергер, районный археолог Гессена и координатор Лимеса, называет сохранность исключительной: целые дороги, террасы, фундаменты зданий и слои заселения лежат буквально у поверхности, тогда как в других местах от них давно ничего не осталось. По его словам, нигде больше в Гессене нет такой сохранности — именно потому, что эти земли никогда не распахивали.

Что именно нашли

Открытия сделаны в викусе — гражданском поселке, примыкавшем к римскому форту Каперсбург. С 2024 года здесь работают hessenARCHÄOLOGIE и Институт археологических наук Университета Гёте во Франкфурте. Поселение долго оставалось в тени: форт изучают с конца XIX века, а викус за его стенами почти не трогали.

Главная находка — остатки храма, посвященного Марсу. Рядом обнаружили два вотивных камня, бронзовую фигурку Виктории и фрагменты другой статуи. Ученые предполагают, что большая статуя могла изображать самого Марса, но для уверенного вывода нужны дополнительные исследования. Эти находки продолжают серию: раньше в Каперсбурге уже находили вотивный камень с посвящением Марсу. Сейчас та надпись выставлена в Музее Вертурм в Росбах-фор-дер-Хёэ, а новые тексты изучает профессор Маркус Шольц вместе с командой раскопок. Это помогает восстанавливать религиозные практики солдат и гражданских вдоль северной границы Рима.

Следы жизни после римлян

Вокруг храма археологи нашли брошь поздней античности и обломки лепной керамики. По данным hessenARCHÄOLOGIE, это могут быть первые свидетельства активности на месте после того, как римская армия покинула Лимес в III веке. Римский контроль над границей ослаб в середине III века, и Каперсбург перестал быть военной базой. Но найденные предметы говорят: люди, возможно, продолжали здесь бывать. Исследователи осторожно связывают эти материалы с алеманнскими группами региона Веттерау. Чтобы понять, было ли это кратким эпизодом или устойчивым заселением, нужны новые раскопки.

Как менялся сам викус

Раскопки показывают и внутреннюю жизнь поселка, пока форт еще действовал. Найдены следы ремесла, в том числе участок, который интерпретируют как кузницу. Позже римляне перепланировали эту часть: мастерскую заменили жилыми зданиями. Дороги и искусственные террасы помогают точнее восстановить размеры и планировку викуса. В целом он был не придатком форта, а самостоятельным поселением с меняющейся экономикой и застройкой.

Что впереди

Форт изучают уже более 125 лет, а Лимес два десятилетия назад стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Тем не менее леса вокруг Каперсбурга до сих пор хранят значительную часть истории — буквально под ногами посетителей. Команда Мюккенбергера планирует продолжить работы со студентами Университета Гёте, если позволит финансирование. Отдельная надежда — расшифровка латинской надписи на вотивном камне из храмовой камеры. Она может подсказать древнее название римского поселения возле Каперсбурга, которое до сих пор неизвестно.

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