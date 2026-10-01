Из-за замедления интернета в России турнир по Dota 2 будет проходить в пошаговом режиме

Из-за замедления интернета в России организаторы турнира по Dota 2 объявили о переводе соревнований в пошаговый режим. Матчи теперь будут проходить не в реальном времени, а с паузами между действиями: каждый ход игрока отправляется на сервер, обрабатывается, после чего возвращается с задержкой, достаточной для того, чтобы соперник успел обдумать следующий шаг и при желании выпить чаю.

Организаторы подчёркивают: киберспорт стал ближе к шахматам, а поэтому в нём возросла интеллектуальная составляющая. Таймер на ход увеличен до трёх минут, а зрители смогут наблюдать за игрой в прямом эфире, но с задержкой, которая позволит им лучше понять замысел игроков и написать собственные прогнозы. Особый формат вводится для команд, играющих из разных регионов: если один игрок находится в зоне с медленным соединением, его ходы будут обрабатываться отдельно, а остальные участники в это время смогут заняться тактическим планированием или обсуждением погоды.

«Мы адаптируемся к новой реальности, – заявил организатор турнира Алексей «Слоупок» Туркин. – Dota всегда была игрой про терпение. Мы уже провели тестовый матч: одна команда выиграла, потому что соперники не дождались загрузки карты и ушли. Считаем, что это честная победа, поскольку выдержка – тоже часть киберспорта».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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