Калифорния первой в США признала еврейскую идентичность этнической категорией

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому еврейская идентичность будет официально учитываться не только как религиозная, но и как этническая. Калифорния стала первым американским штатом, закрепившим такое определение в законодательстве, отмечает JTA.

Закон SB 1387 был принят практически единогласно: 74 голосами в Ассамблее и 39 голосами в Сенате – голосовавших против этого решения в обоих случаях не было.

Закон обязывает государственные учреждения, собирающие сведения об этническом происхождении жителей, предусмотреть отдельную категорию для еврейского происхождения или идентичности. Указывать ее можно будет исключительно добровольно, причем человек сможет одновременно выбрать и другие этнические категории. Персональные сведения должны оставаться конфиденциальными, а закон прямо запрещает использовать их для создания реестра евреев, в правоохранительных целях или для иммиграционного контроля.

Авторы закона объясняют его необходимость тем, что прежняя система рассматривала евреев исключительно как религиозную группу и поэтому, по их мнению, не позволяла получить адекватные статистические данные о положении еврейского населения. Новая категория должна использоваться, в частности, при сборе информации о преступлениях на почве ненависти, здравоохранении, бедности и образовании. В Калифорнии проживают около 1,2 миллионов евреев – это вторая по численности еврейская община среди американских штатов после Нью-Йорка.

В 2025 году власти Калифорнии зарегистрировали 289 преступлений на почве ненависти с антиеврейским мотивом. До сих пор такие случаи учитывались в категории религиозной ненависти. Глава организации Jewish California Дэвид Бокарсли, выступавшей инициатором закона, заявил, что историческое решение американских еврейских организаций добиваться признания евреев только религиозной группой «не сработало». По его словам, новая система позволит точнее учитывать потребности общины и получать более полную статистику по антисемитизму, здравоохранению, образованию и социальному положению евреев.

Закон вызвал и возражения внутри еврейской общины. Критики опасаются самого принципа государственного учета евреев по отдельной категории, напоминая об историческом опыте использования подобных данных для преследований. Другие указывают, что единое определение «еврейской этничности» может скрывать различия между ашкеназами, сефардами, мизрахим и другими группами. Сторонники закона отвечают, что предоставление таких сведений полностью добровольно и не мешает человеку одновременно указывать другие происхождение и идентичность.

Закон вступает в силу 1 января 2027 года. Государственные ведомства должны начать сбор соответствующей демографической информации не позднее 1 января 2029 года, а первые отчеты с новой категорией должны появиться с 2030 года.

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