Россия нанесла ночью массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками

Российские войска в ночь на 2 октября нанесли очередной массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных беспилотников и ракет. Воздушная тревога объявлялась в большинстве областей страны. Воздушные силы Украины сообщали о многочисленных группах БПЛА, двигавшихся с разных направлений.

Взрывы и работа противовоздушной обороны фиксировались в Киеве и Киевской области, а также в ряде других регионов. Областные военные администрации сообщают о повреждениях гражданской и энергетической инфраструктуры в результате ударов и падения обломков. В некоторых районах возникли пожары, на местах работают спасатели.

Российские военные в ходе ночной атаки вновь использовали беспилотники типа «Шахед» (в том числе реактивные) и аппараты-имитаторы, предназначенные в том числе для перегрузки украинской системы ПВО.

Информация о пострадавших и масштабах ущерба продолжает поступать из регионов. Местные власти призывают жителей не игнорировать воздушные тревоги, поскольку отдельные беспилотники утром еще находились в воздушном пространстве Украины.

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