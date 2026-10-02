Новый синтетический опиоид в десять раз сильнее крайне опасного фентанила

Управление Белого дома по контролю за оборотом наркотиков США еще полгода назад выпустило предупреждение о распространении в стране нового и крайне опасного наркотика под названием цихлорфин. С тех пор ситуация только ухудшилась. Достоверно известно о 78 летальных случаях при его передозировке, но в реальности число куда выше – американская медицина не знает ни как выявлять этот препарат, ни как с ним бороться.

Такие синтетические опиоиды, как фентанил, были созданы еще в 1960-е в качестве безопасной альтернативы морфину. И, как следствие, хорошо изучены, поэтому когда в США в 1990-х началась эпидемия злоупотребления обезболивающими и люди массово подсели на фентанил, медики были во всеоружии. Самый распространенный препарат для борьбы с передозировкой фентанила – налоксон. Но он практически бессилен против цихлорфина.

Цихлорфин воздействует на мю-опиоидные рецепторы головного мозга, уменьшая боль и вызывая эйфорию – такой же эффект дают морфин и фентанил. Вот только химическая структура у нового синтетического опиоида совершенно иная и он оказывает очень сильное влияние на дыхание и кровообращение. Медики говорят, что цихлорфин примерно в 10 раз сильнее фентанила, а потому риски передозировки выросли кратно.

Новый наркотик распространяется очень стремительно, география уже затрагивает более 10 стран, конфисковано минимум 200 партий. При использовании налоксона блокировка цихлорфина происходит лишь частично, требуется ввести несколько доз лекарства, что сильно усложняет работу экстренных служб. К тому же этот наркотик все чаще смешивают с другими веществами для противодействия налоксону, поэтому медикам очень сложно понять, с чем они сталкиваются при попытке спасти очередного пострадавшего.Источник — MedicalXpress

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