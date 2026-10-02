 

Новый синтетический опиоид в десять раз сильнее крайне опасного фентанила

02.10.2026, 7:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Управление Белого дома по контролю за оборотом наркотиков США еще полгода назад выпустило предупреждение о распространении в стране нового и крайне опасного наркотика под названием цихлорфин. С тех пор ситуация только ухудшилась. Достоверно известно о 78 летальных случаях при его передозировке, но в реальности число куда выше – американская медицина не знает ни как выявлять этот препарат, ни как с ним бороться.

Такие синтетические опиоиды, как фентанил, были созданы еще в 1960-е в качестве безопасной альтернативы морфину. И, как следствие, хорошо изучены, поэтому когда в США в 1990-х началась эпидемия злоупотребления обезболивающими и люди массово подсели на фентанил, медики были во всеоружии. Самый распространенный препарат для борьбы с передозировкой фентанила – налоксон. Но он практически бессилен против цихлорфина.

Цихлорфин воздействует на мю-опиоидные рецепторы головного мозга, уменьшая боль и вызывая эйфорию – такой же эффект дают морфин и фентанил. Вот только химическая структура у нового синтетического опиоида совершенно иная и он оказывает очень сильное влияние на дыхание и кровообращение. Медики говорят, что цихлорфин примерно в 10 раз сильнее фентанила, а потому риски передозировки выросли кратно.

Новый наркотик распространяется очень стремительно, география уже затрагивает более 10 стран, конфисковано минимум 200 партий. При использовании налоксона блокировка цихлорфина происходит лишь частично, требуется ввести несколько доз лекарства, что сильно усложняет работу экстренных служб. К тому же этот наркотик все чаще смешивают с другими веществами для противодействия налоксону, поэтому медикам очень сложно понять, с чем они сталкиваются при попытке спасти очередного пострадавшего.Источник &#8212 MedicalXpress


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.10 / Украинские беспилотники атаковали объекты в нескольких регионах России

02.10 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1682-й день войны

02.10 / Президент Южной Кореи требует от Украины извинений из-за раскрытия передачи северокорейских пленных

02.10 / Калифорния первой в США признала еврейскую идентичность этнической категорией

02.10 / Россия нанесла ночью массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками

01.10 / Рекордная прозрачность и биосовместимость: новый материал для медицины и лазеров

01.10 / Гель стал твердым как сталь и мягким, как желе: новый прорыв химиков

01.10 / Новый метод извлечения платины: до 98 процентов металла из старых катализаторов

01.10 / Из-за замедления интернета в России турнир по Dota 2 будет проходить в пошаговом режиме

01.10 / Археологи нашли римский храм под лесом: сохранность оказалась исключительной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике