 

«Я уже получил гонорар»: Канье Уэст выступит в Киеве с бесплатными концертами 10 и 11 октября

02.10.2026, 13:04, Разное
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Американский рэпер Канье Уэст официально подтвердил, что «по техническим причинам» не сможет выступить в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. Своих поклонников исполнитель пригласил бесплатно посетить его концерты в Киеве.

«Я уже получил от русских гонорар, разумеется, возвращать я ничего им не собираюсь. Но шоу готово, поэтому мы приняли решение провести мероприятия в те же даты на Украине. Разумеется, бесплатно, потому что за всё уже заплатили россияне», – написал Уэст в своём X (бывший Twitter).

Московское агентство Say Agency, которое выступило организатором концертов рэпера в Северной столице, призвало Уэста «одуматься» и вернуть хотя бы 500 миллионов рублей из полученного ранее миллиарда.

 «Мы просим господина Уэста пойти нам навстречу и выплатить половину от аванса. Ведь не все проданные билеты были невозвратные, а значит, части зрителей нам придётся вернуть деньги», – сказала журналистам глава агентства Анна Субчева.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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