Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1682-й день войны

Минобороны РФ 2 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 26 сентября по 2 октября 2026 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены логистические и телекоммуникационные центры, объекты генерации электрической энергии, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Выведена из строя часть объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ. В течение недели поражены 17 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и имущества для нужд ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля. На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взяты под контроль населенные пункты Петропавловка, Лозовая, Хрипуны, Крейдянка, Шабельное, Нестерное, Рубленое Харьковской области, а 1 октября установлен контроль над населенными пунктами Грачевка и Сердобино Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены. За неделю в данном районе противник потерял свыше 265 боевиков, 9 боевых бронированных машин, 6 автомобилей, 5 квадроциклов и 3 наземных робототехнических комплекса. Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 352 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1085 военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 18 квадроциклов и 31 наземный робототехнический комплекс. В Сумской области взяты под контроль населенные пункты Марьино, Уланово, Толстодубово, в том числе вчера установлен контроль над населенным пунктом Малая Рыбица. В Харьковской области установлен контроль над населенным пунктом Высокая Яруга. Также в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 2 000 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, 144 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и 11 станций радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1 510 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 86 автомобилей, 9 орудий полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад морской пехоты. Всего в зоне ответственности Южной группировки войск противник потерял более 1360 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 164 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии. В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Нововодяное и Веселое Поле Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии, развивая наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города, продолжают сжимать кольцо окружения формирований 425-го штурмового полка ВСУ, 4-й и 15-й бригад нацгвардии. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию пресечены. С начала окружения противника в населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 375 боевиков и 2 пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили более 3 125 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 7 орудий полевой артиллерии и 8 станций радиоэлектронной борьбы. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника, освобожден населенный пункт Егоровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Потери противника на данном направлении составили свыше 1 740 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии. На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 74 автомобиля, 1 артиллерийское орудие и 7 станций радиоэлектронной борьбы. С 26 сентября по 2 октября 2026 года средствами противовоздушной обороны сбиты 37 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 5031 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 250151 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31096 танков и других боевых бронированных машин, 1784 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36607 орудий полевой артиллерии и минометов, 73407 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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