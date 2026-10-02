Израиль заявил права на участок Красного моря, по которому Моисей вывел евреев из Египта

Израиль официально заявил права на участок Красного моря, по которому, согласно Библии, Моисей вывел евреев из Египта. Соответствующая нота направлена в ООН и прибрежные государства: в документе указывается, что данный маршрут является «объектом исторического наследия и неотъемлемой частью культурного ландшафта еврейского народа».

Против инициативы выступил Египет, заявив, что маршрут проходил через его территориальные воды и, следовательно, является предметом двустороннего, а не одностороннего наследия. В Каире напомнили, что исход был событием, в котором участвовали обе стороны, и Египет как принимающая сторона имеет не меньше прав на увековечение памяти о нём.

В Иордании, чьи берега также выходят к Красному морю, предложили компромисс: создать международный консорциум по управлению маршрутом, чтобы паломники могли проходить его без виз, но с обязательной регистрацией в трёх министерствах. Эксперты по морскому праву отмечают, что случай беспрецедентный: впервые статус объекта регулируется не Конвенцией ООН, а книгой Исход.

«Мы не претендуем на воду как таковую, нам, слава Богу, хватает воды в кране, – пояснил представитель израильского МИДа Давид Леви. – Этот участок – не просто море. Это коридор, по которому прошёл наш народ. Мы хотим, чтобы там был порядок: таблички, маршруты, экскурсии, возможно, пост охраны. Если Египет считает, что имеет право, пусть докажет, что его колесницы тоже там были. Мы готовы к диалогу, но подчёркиваем: исход – это наша история, и мы не намерены её размывать. Буквально. Вода – общая, но путь – наш».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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