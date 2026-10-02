Израиль заявил права на участок Красного моря, по которому Моисей вывел евреев из Египта
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Израиль официально заявил права на участок Красного моря, по которому, согласно Библии, Моисей вывел евреев из Египта. Соответствующая нота направлена в ООН и прибрежные государства: в документе указывается, что данный маршрут является «объектом исторического наследия и неотъемлемой частью культурного ландшафта еврейского народа».
Против инициативы выступил Египет, заявив, что маршрут проходил через его территориальные воды и, следовательно, является предметом двустороннего, а не одностороннего наследия. В Каире напомнили, что исход был событием, в котором участвовали обе стороны, и Египет как принимающая сторона имеет не меньше прав на увековечение памяти о нём.
В Иордании, чьи берега также выходят к Красному морю, предложили компромисс: создать международный консорциум по управлению маршрутом, чтобы паломники могли проходить его без виз, но с обязательной регистрацией в трёх министерствах. Эксперты по морскому праву отмечают, что случай беспрецедентный: впервые статус объекта регулируется не Конвенцией ООН, а книгой Исход.
«Мы не претендуем на воду как таковую, нам, слава Богу, хватает воды в кране, – пояснил представитель израильского МИДа Давид Леви. – Этот участок – не просто море. Это коридор, по которому прошёл наш народ. Мы хотим, чтобы там был порядок: таблички, маршруты, экскурсии, возможно, пост охраны. Если Египет считает, что имеет право, пусть докажет, что его колесницы тоже там были. Мы готовы к диалогу, но подчёркиваем: исход – это наша история, и мы не намерены её размывать. Буквально. Вода – общая, но путь – наш».
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