 

ВСУ — ночью перехвачены 88 беспилотников. МО РФ — сбиты 646 БПЛА

02.10.2026, 8:15, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 2 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 108 ударных БПЛА (в том числе 47 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 88 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 11 локациях и падения обломков в 5 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Киевской области, есть погибший и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 2 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 646 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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