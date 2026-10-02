 

Взрывы и пожар на химическом заводе в Подмосковье, производившем патроны

02.10.2026, 8:45, Разное
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В Краснозаводске Московской области произошла серия взрывов и крупный пожар в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, площадь обрушения конструкций достигла 2000 квадратных метров. К утру 2 октября открытое горение было ликвидировано.

По данным оперативных служб, погиб один человек, местонахождение еще пяти сотрудников остается неизвестным. Из здания были эвакуированы 40 человек. На месте работают спасатели и медики, проводится проливка конструкций. Работы осложнялись опасностью повторных взрывов.

Временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий заявил, что происшествие не связано с атакой украинских беспилотников. Заявлено, что авария имеет техногенный характер, точную причину должна установить экспертиза.

Краснозаводский химический завод выпускает патроны, а также пиротехническую продукцию. После начала пожара на территории предприятия происходили вторичные взрывы, и экстренные службы учитывали сохранявшуюся опасность детонации при проведении спасательных работ.


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