Братья из Луизианы собрали $1,7 млн для ХАМАСа под видом гуманитарной помощи

Двум братьям из Луизианы, гражданам США, предъявлены обвинения в терроризме в связи с их активным участием в схеме финансирования палестинской террористической организации ХАМАС под видом гуманитарной помощи сектору Газы. Как пишет The New York Post, раскрыть схему помогла полиция Нью-Йорка.

По сообщению издания, Абдель Адхами и его брат Омар Адхами были задержаны в Луизиане в сентябре. Согласно недавно рассекреченным федеральным обвинительным документам, они собирали деньги через интернет и переводили их Салиму Альзаку, члену террористической организации, который регулярно публикует в социальных сетях пропагандистские материалы ХАМАСа.

По материалам расследования, в 2023-2026 годах Абдель перевел ХАМАСу более 83 тысяч долларов, а его брат – шесть тысяч долларов. Известно, что Абдель Адхами использовал несколько аккаунтов в Snapchat для публикации пропаганды ХАМАСа и сбора средств для террористической организации, а также направлял подписчиков в Telegram-аккаунт.

Этот Telegram-аккаунт почти исключительно публиковал сообщения, видео и изображения в поддержку ХАМАСа и «Исламского джихада», одновременно призывая делать пожертвования. При этом участники схемы использовали кодовые слова, чтобы избежать обнаружения. В частности, говоря о боевиках ХАМАСа и их финансировании, они использовали слово «хлеб».

Абдель обвиняется в том, что с ноября 2023 года по июнь 2025 года перевел почти $35000 на один счет PayPal и еще $46000 – на другой. Согласно жалобе, все эти средства в итоге поступили Салиму Альзаку. Альзак подтвердил получение пожертвований: следствие располагает перепиской «спонсоров» и «адресата»: «Вот сообщение, которое я хотел передать человеку, пожертвовавшему хлеб», «некоторые из них получили хлеб, хвала Аллаху», – писал получатель переводов.

Схема начала раскрываться после того, как в ноябре 2025 года Альзак случайно связался через Snapchat с работавшим под прикрытием детективом полиции Нью-Йорка, который представлялся «Хусейном». Примерно через месяц Салим Альзак предложил «Хусейну» связаться с Абделем Адхами, чтобы уточнить, как лучше переводить ХАМАСу деньги. При этом он уверял полицейского агента, что все происходит абсолютно законно.

Абделю и Омару Адхами предъявлены обвинения в предоставлении материальной поддержки иностранной террористической организации и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Альзаку предъявлены обвинения в сговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации, сговоре с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act), сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов.

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