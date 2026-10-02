В редакции газеты «Завтра» обнаружили «золото партии»

На телеканале «РЕН ТВ» вышел фильм-расследование, посвящённый деятельности газеты «Завтра». Оказалось, что популярное среди российских сталинистов издание уже 35 лет как убыточно. Всё это время его финансировали из золотовалютных фондов КПСС.

«В нашем распоряжении есть расписки Александра Проханова, который в декабре 1991 года принял на хранение «Золото партии». Всего речь идёт о сумме примерно в 300 миллиардов долларов, из которых больше половины в виде слитков и драгоценностей хранятся в редакции газеты», – сказал ведущий телеканала Игорь Прокопенко.

В ближайшее время журналисты опубликуют документы о расходах «Завтра» в 1991-2025 гг. – по информации источников, за это время на выпуск издания, аренду офиса, зарплату сотрудников и представительские расходы было потрачено не менее 100 миллиардов долларов из партийной кассы.

Сам Александр Проханов назвал фильм «РЕН ТВ» «гнуснейшей провокацией».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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