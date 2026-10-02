 

В 2027 году в Майами появится роскошный жилой небоскреб Bugatti

02.10.2026, 14:48, Разное
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Bugatti строит в Майами первый жилой комплекс под собственным брендом: башня стоимостью 650 миллионов долларов будет спроектирована в фирменном стиле и сочетать французское искусство с повседневной роскошью.

Шестидесятиэтажный небоскреб появится у воды вдоль реки Майами в центре Брикелл, с прямым выходом к заливу Бискейн и близостью к деловому району и культурным центрам. Всего в здании будет 183 резиденции, включая четыре пентхауса, а жители получат в свое распоряжение более 90 метров эксклюзивной береговой линии. Это вторая жилая башня с логотипом Bugatti на фасаде — после первой в Дубае, представленной в 2023 году.

В пресс-релизе говорится, что каждый элемент — от архитектуры и интерьеров до обслуживания и повседневной жизни — рассматривается через призму мира Bugatti: точность и внимание к деталям, что характеризуют гиперкары бренда, переосмыслены для изысканной жилой среды. Brandon Haw Architecture включит в проект фирменную «C-линию» Bugatti — элемент дизайна, определяющий боковой профиль спортивных автомобилей. Судя по ранним рендерам, башня имеет сдержанный дизайн с бело-металлической облицовкой балконов, а элементы фасада двойной высоты делят ее на четыре секции. За стеклом от пола до потолка видны минималистичные интерьеры в белых, бежевых и черных тонах с акцентами из розового золота.

Это не единственная недвижимость в городе в автомобильном стиле: в Майами уже есть Porsche Design Tower с автомобильным лифтом, Mercedes-Benz Places, а также проекты Bentley, Aston Martin и Pagani. Хотя в Дубае и Бангкоке таких объектов гораздо больше. Бренды в основном лицензируют названия и не участвуют активно в реализации, хотя некоторые проекты включают амбициозный дизайн. Ожидается, что Bugatti Residences Miami откроется в следующем году, и это вряд ли будет дешево. Для сравнения: квартира площадью 280 квадратных метров в дубайской башне стоит около 8 миллионов долларов, а пентхаус на 1200 квадратных метров — 42 миллиона.

Источник &#8212 Bugatti


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