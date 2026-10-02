 

В Нидерландах израильтянина отчислили с государственных курсов из-за отказа признать «геноцид» в Газе

02.10.2026, 16:45, Разное
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Гражданин Израиля, проживающий в Нидерландах, обратился для записи на курсы нидерландского языка в рамках процесса натурализации, однако получил отказ. Причиной стало его несогласие признать происходящее в секторе Газы «геноцидом».

Нидерландская организация CIDI, занимающаяся борьбой с антисемитизмом и поддержкой Израиля, обнародовала историю мужчины, обозначенного как «Й.». На этапе собеседования выяснилось условие приема: кандидат должен был подтвердить факт геноцида в Газе.

Й. ответил сдержанно, указав, что не считает данную формулировку доказанным фактом, но подчеркнул необходимость расследования любых подозрений в военных преступлениях и привлечения виновных к ответственности. Он также рассказал, что 7 октября погиб его дядя.

По данным CIDI, преподаватель использовал этот ответ как основание для отклонения заявки из-за «неправильных» политических взглядов кандидата. Организация планирует подать официальную жалобу в Нидерландский институт по правам человека.


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