 

Новая функция «ВКонтакте»: ИИ начнёт сам вести микроблоги пользователей, основываясь на их личной переписке в ВК и MAX

02.10.2026, 16:03, Разное
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Социальная сеть «ВКонтакте» «оживит» страницы малоактивных пользователей – скоро их стены начнёт наполнять искусственный интеллект, обученный на личной переписке как в самом ВК, так и в мессенджере MAX. Таким образом разработчики рассчитывают компенсировать аномальное падение активности в соцсети: сейчас она составляет всего лишь 12,4% от уровня 2016 года.

Как объясняется в пресс-релизе ВК, ритм жизни современных людей значительно ускорился, поэтому у большинства больше нет времени на ведение страниц в интернете.

«И хотя «ВКонтакте» остаётся безусловным выбором подавляющего большинства россиян, изменившийся ритм жизни привёл к тому, что многие страницы выглядят заброшенными или удалёнными. Решить эту проблему призвана новая функция #ВсегдаОн-лайн – применяя самые современные технологии, мы восстановим активность пользователей, не потратив и минуты их времени. Бесплатно навсегда!» – говорится в сообщении.

Искусственный интеллект изучит переписку пользователя в самом ВК и в национальном мессенджере, сопоставив аккаунты по номеру телефона, а затем раз в 2-3 дня будет генерировать новые публикации, исходя из событий в личной переписке. Кроме того, будет учитываться месторасположение телефона – например, если пользователь сходил в Русский музей, на его стене появятся сгенерированные фотографии с ним и произведениями искусства на фоне.

Те, кто предпочитает «по-старинке» сохранять ручной контроль над страницей, смогут выбрать в настройках опцию «Я веду свой микроблог самостоятельно». При этом ИИ всё равно будет предлагать опубликовать те или иные сгенерированные посты, но окончательное решение примет владелец страницы.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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