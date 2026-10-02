 

На фоне успехов Минцифры по борьбе с интернетом в России создадут Минпреступности

02.10.2026, 18:03, Разное
  Поддержать в Patreon

На фоне успехов Минцифры в деле регулирования интернета в России будет создано министерство по делам преступности. По замыслу авторов инициативы, ведомство возьмёт на себя организацию работы криминального мира: установит стандарты, введёт отчётность, утвердит планы по раскрываемости и будет координировать деятельность всех участников рынка.

Предполагается, что Минпреступности получит широкие полномочия: лицензирование отдельных видов противоправной деятельности, квотирование краж и мошенничеств, а также единый реестр лиц, склонных к нарушению закона. Ведомство разработает классификатор преступлений с указанием сроков, форм отчётности и ответственных исполнителей. Особое внимание уделят цифровизации: планируется запустить портал «Госуслуги. Криминал», через который граждане смогут подать заявление о готовящемся преступлении, отследить его статус и оценить работу исполнителя. Для преступников, работающих без регистрации, предусмотрят административную ответственность.

«Мы посмотрели, как Минцифры борется с интернетом, и поняли: это работает, – пояснил источник в администрации президента. – Интернет вроде бы есть, но его как бы нет. Так же будет и с преступностью: она вроде бы есть, но организована так, что гражданин её не замечает. Если Минцифры смогло замедлить YouTube до состояния, когда его никто не смотрит, то Минпреступности сможет замедлить криминал. В итоге преступность станет неэффективной, убыточной и погрязнет в отчётности. Преступники будут тратить всё время на отчётность».

В Госдуме инициативу поддержали, отметив, что создание нового министерства решит проблему занятости бывших сотрудников правоохранительных органов – они смогут перейти на работу в новое ведомство и продолжить бороться с преступностью, но уже изнутри.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.10 / Министерство юстиции РФ обновило реестр «иноагентов», включив в него Жанну Немцову

02.10 / В Нидерландах израильтянина отчислили с государственных курсов из-за отказа признать «геноцид» в Газе

02.10 / Новая функция «ВКонтакте»: ИИ начнёт сам вести микроблоги пользователей, основываясь на их личной переписке в ВК и MAX

02.10 / В 2027 году в Майами появится роскошный жилой небоскреб Bugatti

02.10 / Необычный ИИ-ассистент Violoop следит за пользователем, помогая выполнять рутинную работу

02.10 / «Я уже получил гонорар»: Канье Уэст выступит в Киеве с бесплатными концертами 10 и 11 октября

02.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1682-й день войны

02.10 / В редакции газеты «Завтра» обнаружили «золото партии»

02.10 / Братья из Луизианы собрали $1,7 млн для ХАМАСа под видом гуманитарной помощи

02.10 / Для Армии США запускают производство Li-Ion батарей, способных работать при −60°C

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике