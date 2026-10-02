На фоне успехов Минцифры по борьбе с интернетом в России создадут Минпреступности

На фоне успехов Минцифры в деле регулирования интернета в России будет создано министерство по делам преступности. По замыслу авторов инициативы, ведомство возьмёт на себя организацию работы криминального мира: установит стандарты, введёт отчётность, утвердит планы по раскрываемости и будет координировать деятельность всех участников рынка.

Предполагается, что Минпреступности получит широкие полномочия: лицензирование отдельных видов противоправной деятельности, квотирование краж и мошенничеств, а также единый реестр лиц, склонных к нарушению закона. Ведомство разработает классификатор преступлений с указанием сроков, форм отчётности и ответственных исполнителей. Особое внимание уделят цифровизации: планируется запустить портал «Госуслуги. Криминал», через который граждане смогут подать заявление о готовящемся преступлении, отследить его статус и оценить работу исполнителя. Для преступников, работающих без регистрации, предусмотрят административную ответственность.

«Мы посмотрели, как Минцифры борется с интернетом, и поняли: это работает, – пояснил источник в администрации президента. – Интернет вроде бы есть, но его как бы нет. Так же будет и с преступностью: она вроде бы есть, но организована так, что гражданин её не замечает. Если Минцифры смогло замедлить YouTube до состояния, когда его никто не смотрит, то Минпреступности сможет замедлить криминал. В итоге преступность станет неэффективной, убыточной и погрязнет в отчётности. Преступники будут тратить всё время на отчётность».

В Госдуме инициативу поддержали, отметив, что создание нового министерства решит проблему занятости бывших сотрудников правоохранительных органов – они смогут перейти на работу в новое ведомство и продолжить бороться с преступностью, но уже изнутри.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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