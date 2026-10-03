 

В правительстве объяснили, как утилизационный сбор на квартиры улучшит благосостояние граждан

03.10.2026, 9:18, Разное
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Утилизационный сбор на квартиры, который вступит в силу в 2027 году, составит от 0,1% до 1% кадастровой стоимости жилья – об этом объявили в пресс-службе правительства РФ. В ведомстве объяснили, что эта мера должна улучшить благосостояние граждан, пусть и не совсем прямолинейным путём.

Сбор необходим для «цивилизованного вывода квадратных метров из эксплуатации». Ставка будет варьироваться в зависимости от износа, этажности и морального устаревания планировки.

«Для пенсионеров и других льготных категорий предусмотрены компенсации в размере до 4700 рублей. Потолок сбора установлен на уровне 40 тысяч рублей в месяц – таким образом, с учётом зафиксированного в стране беспрецедентного роста зарплат, беспокоиться не о чем», – пояснили в правительстве.

В свою очередь зампредседателя комиссии по утилизации жилья Вадим Северный призвал не путать утилизационный сбор с взносами на капремонт и не считать их взаимоисключающими.

«Нам очень важно проводить консультации, работать с общественниками, потому что в конечном счёте всё делается для людей. Здесь ведь как: с одной стороны, капремонт – это одно, а с другой стороны, утилизация – это иное, но при этом нельзя сказать, что это совсем разные вещи, и именно поэтому наша деятельность направлена на улучшение жилищных условий граждан и улучшение их благосостояния. Мы должны уверенно и достаточно жёстко пресекать все попытки провокаций и манипуляций – вот, например, как травлю в духе вашего вопроса», – сказал он, когда его попросили объяснить цель введения сбора.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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