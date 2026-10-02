Двое иранцев обвиняются в подготовке теракта против еврейской общины Манчестера

Британская полиция объявила, что двум гражданам Ирана, в возрасте примерно тридцати лет, предъявлено обвинение в участии в подготовке теракта против еврейской общины Манчестера.

Согласно обвинительному заключению, они планировали осуществить теракт в прошедший Йом-Кипур, 20 сентября, или незадолго до этого.

Также сообщается, что, по материалам следствия, обвиняемые поддерживали связь с третьей стороной за рубежом, ею может являться Иран.

По словам старшего координатора контртеррористической полиции Вики Эванс, задержания стали результатом длительного расследования, которое позволило предотвратить нападение на еврейскую общину в районе Манчестера.

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