В Австралии автомобиль сбил 10 болельщиков на матче по регби

Инцидент произошел в субботу, 3 октября, в городе Ньюкасл (штат Новый Южный Уэльс). Легковой автомобиль въехал в группу болельщиков клуба Newcastle Knights.

В результате наезда травмы получили 10 человек. Пятилетняя девочка и 67-летний мужчина госпитализированы в критическом состоянии.

По предварительным данным местных властей, водитель не справился с управлением и был задержан на месте происшествия. Полиция заявляет, что на данный момент версия теракта исключена.

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