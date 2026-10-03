 

На «Октоберфесте» в Мюнхене внедряют меры по защите женщин от апскиртинга

03.10.2026, 9:00, Разное
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Организаторы пивного фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене внедряют новые меры для защиты посетительниц от апскиртинга – тайной съемки под юбками и традиционными платьями-дирндль.

Как пишет BBC, на площадке фестиваля были оборудованы специальные безопасные зоны для женщин («Safe Space»), где волонтёры и сотрудники социальных служб предоставляют не только психологическую и практическую помощь, но и защитные шорты..

Поводом для этого стало появление в социальных сетях и на специализированных ресурсах тысяч видеозаписей вуайеристского характера, снятых скрытыми камерами на территории фестивальных шатров и аттракционов.

В Германии скрытая съемка под одеждой без согласия является уголовным преступлением с 2020 года и карается крупными штрафами или лишением свободы на срок до двух лет. Однако из-за огромного скопления людей на мюнхенском фестивале отслеживать нарушителей силами полиции крайне сложно.


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