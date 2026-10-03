Британский колледж медсестер разорвал партнерские связи с израильской компанией Teva UK

Королевский колледж сестринского дела Великобритании (Royal College of Nursing – RCN) разорвал партнерские и коммерческие связи с израильской фармацевтической компанией Teva UK и отменил ее спонсорское участие в предстоящей конференции.

RCN, представляющий более 500 тысяч медсестер и медбратьев, принял это решение под давлением групп Nurses for Palestine и других пропалестинских организаций.

Председатель совета RCN Кармель Обойл заявила, что после «дополнительной проверки» было установлено: ряд активностей Teva подвергались юридическим санкциям и общественной критике, что, по словам союза, не соответствует его ценностям. Она подчеркнула, что RCN важно выстраивать коммерческие связи лишь с компаниями, отражающими ценности сестринского дела.

В Teva выразили разочарование решением RCN и предупредили о рисках влияния политических соображений на систему здравоохранения. «Мы разочарованы решением RCN прекратить отношения и хотели бы продолжить диалог с организацией», – говорится в заявлении компании.

Teva UK является одним из крупнейших поставщиков лекарств (в первую очередь дженериков) для британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Примерно каждая восьмая упаковка рецептурных препаратов, выдаваемых в Великобритании, поставляется Teva.

Хотя Teva UK Limited зарегистрирована в Великобритании как британское юридическое лицо (для ведения операционной деятельности, работы с местными регуляторами и поставок для NHS), она на 100% принадлежит материнской компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd., штаб-квартира которой находится в Тель-Авиве.

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