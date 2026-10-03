 

Axios — в Кэмп-Дэвиде прошло секретное совещание руководства США по вопросам Ирана и Йемена

03.10.2026, 7:15, Разное
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Высшие чиновники администрации президента США Дональда Трампа провели секретное совещание в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, посвященное обсуждению дальнейших шагов военной кампании против Ирана, а также конфликта между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Председателем на встрече выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. В совещании также приняли участие сам президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, специальный посланник Белого дома Стив Виткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Белый дом от комментариев по поводу прошедшего совещания отказался.


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