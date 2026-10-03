 

Российская армия нанесла удар по Северному мосту через Днепр в Киеве

03.10.2026, 9:30, Разное
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Российская армия нанесла удар по еще одному мосту в Киеве. Под ударом на этот раз оказался Северный мост через Днепр, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, экстренные службы уже работают на месте. По словам мэра Киева, там повреждены «дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть».

Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли, уточнил глава Киева.

В минобороны РФ утверждают, что этот мост используется для «переброски войск и логистики при поставке военных грузов в интересах ВСУ».

Ранее два дня подряд подвергался атакам Южный мост.


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