 

В Киеве в результате российского удара пострадало здание МИД Украины

24.05.2026, 10:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате массированного российского удара пострадало по меньшей мере 83 человека, среди них – погибшие. Было задействовано 90 ракет, в том числе 36 баллистических, и 600 дронов.

«Путин уже и слово «ура» не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой «Орешник» против Белой Церкви. Реально неадекваты», – заявил он.

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что здание ведомства получило повреждения в результате обстрела. Повреждения получил Национальный музей «Чернобыль». Полностью выгорели Лукьяновский рынок и торговый центр «Квадрат». На Майдане независимости пострадало главное отделение почты.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.05 / Гражданин Германии обвинен в нападении на евреев возле синагоги в Лондоне во время Шавуота

24.05 / Из подмосковного посёлка Рублёво проложат морской интернет-кабель до Амстердама

24.05 / Акустические пузыри придут на смену физическим наушникам

24.05 / Крошечные африканские рыбки умеют взбираться вверх по водопадам высотой до 15 метров

24.05 / Трамп распорядился не торопиться с подписанием сделки с Ираном и сохранении морской блокады

24.05 / «Какие меньшинства? Их тут уже нет»: президент Сирии отверг обвинения в этнических чистках

24.05 / Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

24.05 / Adios — Трамп опубликовал изображение удара по иранским кораблям на фоне сообщений о близости сделки

24.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1551-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

24.05 / На экранизацию «Малой земли» выделят миллиард рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике