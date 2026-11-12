В Индийском океане обнаружили гигантский коралл длиной 1,5 километра

В Индийском океане обнаружили гигантское коралловое образование протяжённостью около 1,5 километра. Это сопоставимо с длиной сотни автобусов, выстроенных в ряд. Учёные предполагают, что ему могут быть сотни или даже тысячи лет, однако пока не знают, представляет ли оно собой единый организм или состоит из множества сросшихся колоний.

Необычная находка расположена на внешнем склоне рифа неподалёку от удалённых Кокосовых островов. Здесь, на глубине от 14 до 65 метров, растут кораллы рода Pachyseris. Обычно их колонии достигают не более двух метров в диаметре, поэтому образование длиной в полтора километра стало настоящей загадкой для исследователей.

Впервые гигантский коралл заметил местный организатор погружений Дитер Герхард около 30 лет назад. Однако провести полноценное исследование удалось только недавно, когда морской биолог Джей Пи Хоббс получил необходимое финансирование.

Учёный начал обследование с места, указанного Герхардом, и поплыл вдоль коралла. Но образование оказалось настолько длинным, что у него закончился воздух раньше, чем он добрался до противоположного края. Не помогли и следующие погружения: коралл продолжал тянуться вдоль рифа.

В какой-то момент Хоббс попытался ускорить обследование, позволив лодке буксировать себя на тросе. Однако такой способ передвижения вызвал слишком большой интерес у акул. В конечном счёте исследователю потребовалось 12 погружений, чтобы составить карту всего образования.

Даже достигнув его конца, биолог обнаружил, что за десятиметровым разрывом кораллы того же рода продолжаются дальше. По его предположению, раньше образование могло простираться более чем на два километра, а разрыв возник из-за обрушения части рифа.

Но главное открытие может быть ещё впереди. Дело в том, что учёные пока не знают, является ли вся эта структура одним гигантским коралловым организмом.

Существует два основных объяснения. Согласно первому, всё образование выросло из одной крошечной личинки, которая когда-то закрепилась на рифе. Постепенно коралл разрастался, создавая новые генетически идентичные части, пока не достиг невероятных размеров.

Второй вариант предполагает, что перед исследователями находится множество отдельных колоний, которые росли рядом, соприкасались и со временем срастались друг с другом. В таком случае образование выглядит единым целым, но на самом деле состоит из нескольких организмов.

Разобраться в этом поможет генетический анализ. Во время погружений Хоббс собрал образцы из 50 разных участков гигантского коралла и передал их в Музей Квинсленда. Исследователи собираются сравнить их ДНК, чтобы установить, насколько тесно связаны между собой различные части образования.

Анализ также позволит точнее определить вид коралла. Пока неизвестно, относится ли находка к одному из уже описанных видов рода Pachyseris или представляет собой ещё не известный науке вид.

Если подтвердится, что всё образование является единым организмом, оно может оказаться одним из крупнейших кораллов, когда-либо обнаруженных человеком. Причём внешне оно заметно отличается от других известных гигантов.

Обычно особенно крупные кораллы имеют массивную куполообразную форму и постепенно увеличиваются в высоту и ширину. Pachyseris устроен иначе: его поверхность образована рядами пластинчатых структур с острыми гребнями, которые сравнительно легко ломаются.

Исследователи предполагают, что эта особенность могла способствовать распространению коралла. Отколовшийся фрагмент способен упасть ниже по склону, продолжить расти, а затем вновь соединиться с основной колонией. Таким образом, один организм теоретически может постепенно занимать всё большую площадь.

Если генетический анализ подтвердит происхождение гигантского образования от одной личинки, учёные смогут попытаться определить его возраст. Для этого они планируют изучить мутации, накопившиеся в ДНК разных частей коралла. По количеству генетических изменений можно будет построить своеобразные молекулярные часы и оценить, сколько времени прошло с момента появления первоначальной колонии.

По предварительным предположениям, возраст такого организма может составлять сотни или даже тысячи лет.

Не менее интересно и место, где растёт необычный коралл. Его верхние участки находятся на глубине около 14 метров, а нижние уходят до 65 метров, в так называемую сумеречную зону океана, куда проникает значительно меньше солнечного света.

Получается, что коралл существует в условиях сильно различающихся освещённости и температуры. При этом окружающая среда, по-видимому, оставалась достаточно благоприятной для его роста на протяжении очень длительного времени.

Это особенно примечательно на фоне проблем, с которыми сталкиваются коралловые рифы. На мелководье возле Кокосовых островов кораллы уже пострадали от обесцвечивания, болезней и нашествий морских звёзд «терновый венец». Однако на большей глубине условия, судя по всему, оказались более стабильными.

Учёные не исключают, что глубокие участки рифов могут служить своеобразными убежищами для морских организмов во время неблагоприятных событий на мелководье. Впрочем, насколько хорошо такие места защищают кораллы от климатических изменений, ещё предстоит выяснить.

Теперь у исследователей есть подробная карта гигантского образования, которая позволит наблюдать за ним в последующие годы. Учёные смогут отслеживать его состояние во время морских волн жары, обесцвечивания кораллов и других климатических событий.

Особый интерес представляет вопрос, поможет ли необычайный размер этого коралла пережить будущие изменения окружающей среды. Пока ответа нет, но исследование может показать, как кораллы способны сохраняться и разрастаться на протяжении столетий или даже тысячелетий.