В Сибири найдены древнейшие следы употребления каннабиса возрастом 2800 лет

Исследователи из Бернского университета и Института геоантропологии общества Макса Планка обнаружили свидетельства использования каннабиса предками скифских племен, которые обитали на территории Сибири. И это на сегодня самый древний из официально установленных случаев, когда каннабис оказался востребованным из-за его психоактивных свойств. А не в качестве, например, источника волокон или для получения масла.

Находка сделана в Тыве при раскопке кургана «Туннуг-1», который относится к «княжеским» – здесь захоронены представители высших слоев древнего скифского общества. Само захоронение очень богатое и продуманное – чего стоит только кольцо из 18 лошадей, которых не просто принесли в жертву, а выложили вокруг кургана. Также здесь найдены и человеческие кости, помимо останков усопших, что наводит на мысль о человеческих жертвоприношениях. Не исключено, что каннабис сыграл тут не последнюю роль.

Ученые в восторге – органические вещества плохо сохраняются, но в данном случае речь идет о семенах каннабиса прекрасной сохранности, возраст которых оценивается в 2800 лет. В захоронении найдено около 1000 семян, но что еще важнее – при изучении волос усопших в них были найдены отчетливые следы каннабинола. Это главное психоактивное вещество в составе каннабиса и попасть внутрь волос оно могло только если их обладатель при жизни употреблял это растение.

Пока что непонятно, в какой форме древние скифы использовали каннабис, а тем более с какими целями. Также идут споры о происхождении растения – был ли это дикорос или культивированный вариант, результат селекции с целью усиления психоактивных свойств. Не исключено, что речь идет о вымершем эндемике, который хотя и был дикорастущим, но содержал много психоактивных веществ, чем и привлек внимание скифов.Источник — Science