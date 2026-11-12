В мегасайенс – со школьной скамьи

Соглашение о запуске всероссийского проекта «Большая наука в школы» было подписано на пленарной сессии научно-образовательного симпозиума, собравшего в Новосибирске 120 учителей физики, математики, информатики, химии и биологии, директоров школ, учащихся профильных 10–11-х классов из 8 регионов Сибирского федерального округа. Подписали документ министр науки Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

Отныне школьники страны смогут посещать ведущие научные центры и установки класса «мегасайенс», знакомиться с их работой, углубляя тем самым свои знания в естественно-научных дисциплинах.

Перед подписанием министры повели школьников и учителей на экскурсию по недавно созданной установке мегасайенс — Сибирскому кольцевому источнику фотонов.

«Нам важно сделать так, чтобы на СКИФе работали не только выдающиеся учёные. Важно, чтобы эта установка и подобные ей были открыты для наших школьников и педагогов», — сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Это новый этап в развитии научного знания, мотивации школьников к исследованиям. Благодаря таким проектам ребята будут выбирать оставаться и реализовывать себя в нашей стране, в российских научных институтах, развивать нашу страну», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Мегасайенс уже объединяет вузы и школы – об этом рассказала в своей презентации директор Инженерного лицея НГТУ Маргарита Безлепкина. Еще два года назад был создан Межвузовский консорциум по взаимодействию с ЦКП «СКИФ», куда, помимо ведущих университетов страны. вошли школы и колледжи. В целом в регионе создана настоящая экосистема вовлечения школьников в науку, что продемонстрировал и пример Специализированного учебно-научного центра при НГУ, где прошел второй день симпозиума. Опорными площадками проекта станут ЦКП «СКИФ», специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета и Новосибирский государственный педагогический университет. В дальнейшем к проекту планируется подключить Курчатовский источник синхротронного излучения, реактор ПИК, укорительный комплекс NICA и другие научные установки.

Фото Ольги Зайцевой, пресс-служба ЦКП «СКИФ»