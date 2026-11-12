В Санкт-Петербурге взорван автомобиль полковника российской армии. Офицер убит

Утром в четверг, 12 ноября, в Санкт-Петербурге в результате взрыва автомобиля был убит высокопоставленный офицер вооруженных сил России. По данным российских СМИ, погибший имел звание полковника и служил в 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ.

Взрыв произошел около 7:00 в микрорайоне Славянка (поселок Шушары, Пушкинский район Санкт-Петербурга), на Колпинском шоссе, неподалеку от гипермаркета «Лента» и автозаправочной станции «Татнефть».

Как пишет «Фонтанка», взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля и приведено в действие дистанционно в момент, когда военнослужащий выезжал со двора. Полковник погиб на месте. Момент взрыва попал на запись камеры видеонаблюдения.

Первоначально сообщалось, что в машине находился родственник офицера, получивший ранения. Однако позднее российские СМИ уточнили, что полковник находился в автомобиле один. По информации «Пятого канала», других пострадавших нет.

По предварительным данным, погибший занимал должность главного штурмана 6-й армии ВВС и ПВО. Связанные с российской военной авиацией Telegram-каналы публикуют сообщения с соболезнованиями. Имя офицера пока официально не названо.

Следственный комитет РФ подтвердил гибель военнослужащего в результате взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, назначены экспертизы.

После взрыва Колпинское шоссе было перекрыто, движение общественного транспорта изменено. На месте происшествия работают полиция и сотрудники российских спецслужб.

Обстоятельства произошедшего привлекают особое внимание в связи с тем, что 27 августа 2026 года в том же микрорайоне Славянка, примерно в 500 метрах от места нынешнего взрыва, был подорван автомобиль другого российского военнослужащего.

Тогда погиб подполковник ВВС и ПВО, а находившаяся рядом с ним супруга получила тяжелые ранения. По данным российских СМИ, взрывное устройство в том случае было установлено под днищем автомобиля и приведено в действие дистанционно.

Как напоминает «Украинская правда», оба взрыва произошли на Колпинском шоссе и были направлены против офицеров российской военной авиации.

В украинских Telegram-каналах распространяются предположения о целенаправленной ликвидации российских военных. Официальных заявлений украинских спецслужб о причастности к сегодняшнему взрыву на момент публикации нет.