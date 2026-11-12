Ужасных волков так и не воскресили: что на самом деле создали генетики

В 2025 году биотехнологическая компания Colossal Biosciences объявила о возвращении к жизни ужасных волков — крупных хищников, исчезнувших более 10 тысяч лет назад. Новость вызвала огромный интерес, однако теперь двое американских учёных утверждают, что никакого воскрешения вида на самом деле не произошло. По их мнению, современные технологии позволяют воссоздать внешность вымершего животного, но этого недостаточно, чтобы считать его вид восстановленным.

Морской биолог Эндрю Давинак и биохимик Шарлотта Дэниелс из Уитонского колледжа в Массачусетсе изложили свои аргументы в научном журнале Biology Letters. Они предлагают принципиально различать восстановление отдельных генетических признаков и возвращение исчезнувшего вида.

Чтобы понять разницу, достаточно разобраться, что именно сделала Colossal Biosciences. Специалисты компании изменили ДНК клеток современных серых волков, чтобы получить животных, внешне напоминающих их вымерших родственников. В результате появились волки с более крупным телосложением, большими зубами и светлой шерстью.

Однако, как подчёркивают авторы новой работы, наличие характерных внешних признаков ещё не делает этих животных настоящими ужасными волками. Они остаются генетически модифицированными серыми волками, а не представителями исчезнувшего вида.

Главная проблема заключается в самом понятии биологического вида. По мнению исследователей, вид — это не просто определённый набор генов и внешних характеристик. Это ещё и непрерывная эволюционная история множества поколений, в ходе которой популяции изменяются под действием мутаций, естественного отбора, случайных генетических процессов и взаимодействия с окружающей средой.

Когда вид вымирает, эта непрерывная история обрывается. Даже если учёным удастся чрезвычайно точно восстановить его геном, они получат лишь генетическую информацию, отражающую состояние отдельного организма в определённый момент прошлого. Воссоздать всю эволюционную историю таким способом невозможно.

Есть и другая проблема. Несколько животных, полученных с помощью генной инженерии, не могут воспроизвести всё генетическое разнообразие некогда многочисленной популяции. Кроме того, исчезнувшие виды существовали в определённых экологических условиях, которые тоже были частью их эволюционной истории.

Например, ужасные волки обитали в мире, существенно отличавшемся от современного. С тех пор изменились климат, доступные источники пищи, состав хищников и множество других экологических связей. Даже если создать животное, практически неотличимое от древнего волка внешне, оно будет жить уже в совершенно другой среде.

Авторы исследования предлагают называть распространённую ошибку «смешением эволюционной линии и генома». Она возникает, когда восстановление определённой генетической информации ошибочно приравнивают к возобновлению существования целого вида.

При этом исследователи не отрицают ценности подобных экспериментов. Современная генная инженерия действительно позволяет воспроизводить отдельные признаки вымерших организмов и создавать животных, способных выполнять некоторые из их прежних экологических функций. Однако эти достижения, по мнению учёных, необходимо отличать от полноценного возвращения исчезнувшего вида.

Более убедительным подходом к восстановлению вымерших животных авторы считают использование сохранившихся клеток или эмбрионов. Такие методы обеспечивают большую биологическую преемственность, поскольку позволяют работать непосредственно с материалом исчезнувшего вида, а не изменять геном его современного родственника.

Подобную попытку предприняли ещё в 2003 году, когда учёные использовали сохранённые клетки для воссоздания пиренейского козерога. Полученное животное не выжило, однако исследователи считают этот эксперимент более близким к настоящему восстановлению вымершего вида.

Авторы подчёркивают, что их критика направлена прежде всего на терминологию, которую используют некоторые биотехнологические компании и средства массовой информации. Громкие заявления о «воскрешении» животных могут создавать у общественности преувеличенное представление о возможностях современной науки.

Поэтому исследователи призывают различать восстановление генетического материала, воссоздание внешних признаков, замену исчезнувших видов экологическими аналогами и восстановление целых популяций. Это разные научные задачи, успех которых должен оцениваться по разным критериям.

Таким образом, эксперимент Colossal Biosciences стал достижением в области генной инженерии, но не доказательством того, что человечество научилось обращать вымирание вспять. Созданные животные напоминают ужасных волков, однако прерванная более 10 тысяч лет назад эволюционная линия этих хищников, по мнению авторов исследования, так и не была восстановлена.