Путешественник во времени рассказал «Комсомольской правде», когда ЕС войдёт в состав России

«Комсомольская правда» опубликовала интервью с путешественником во времени, который в начале сентября прибыл в Петербург якобы из 2070 года. Как утверждает мужчина, во второй половине XXI века Россия будет доминировать во всём мире и на ближайших к Земле планетах Солнечной системы.

«В 2031 году лидеры некогда единой Европы признают свой вассалитет перед Москвой. Далее последуют обе Америки, Африка и Азия. Последней нам присягнёт Австралия и человечество наконец-то вступит в эру процветания», – сказал гость из будущего.

Он также заявляет, что к 2055 году отечественные учёные совершат грандиозный прорыв в науке, после чего начнётся колонизация Венеры и Марса. Жители обоих планет будут говорить исключительно по-русски.

«Я сам был аспирантом Петербургского императорского университета и научился путешествовать в прошлое буквально год назад. Я решил отправиться именно в 2026, чтобы предупредить – у России всё будет хорошо», – заверил журналистов мужчина.

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