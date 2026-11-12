Синичкин день

12 ноября в России отмечается Синичкин день — экологический праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц России. Дата выбрана не случайно: по народному календарю это день памяти святого Зиновия Синичника, а само название праздника происходит от фамилии святого, а не от птицы. Именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перебираются из лесов ближе к человеческому жилью в поисках тепла и еды.

Главная цель праздника — привлечь внимание к проблеме помощи зимующим птицам. В этот день принято мастерить и развешивать кормушки, заготавливать подкормку: несолёное сало, нежареные семечки, крупу. Традиция встречать «зимних гостей» — синиц, снегирей, свиристелей, соек, щеглов — существовала на Руси издавна, а в современном виде праздник стал отмечаться сравнительно недавно, но уже прочно вошёл в календарь экологических дат. Синица в русской культуре считается «божьей птицей», а её яркое жёлто-голубое оперение — предвестник близкой зимы.