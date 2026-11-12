ВСУ — ночью перехвачены 94 БПЛА. МО РФ — сбит 71 беспилотник

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 12 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23/С-400, противокорабельные ракеты «Циркон» и 123 ударных БПЛА (из них – 73 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 94 беспилотников (в том числе 51 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 17 локациях и падения обломков в 18 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Ровненской области, есть пострадавшие. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 12 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 71 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона и Крыма. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России. В эту ночь было иначе.