Виткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным

Утром в четверг, 12 ноября, в Москву прибыли специальный посланник президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, участвующий в американских дипломатических усилиях по прекращению российско-украинской войны. Они намерены встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить результаты двухдневных переговоров представителей России, Украины и США в Абу-Даби.

Как пишет Reuters, Виткофф и Кушнер прибыли в российскую столицу после консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах, завершившихся договоренностью о подготовке масштабного обмена военнопленными, но не принесших прорыва по основным вопросам урегулирования войны.

По сообщениям российских СМИ, американскую делегацию в аэропорту Внуково встретил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что встреча Путина с американскими переговорщиками запланирована на первую половину дня.

Отвечая на вопрос о том, привезут ли американские представители новые предложения по территориальным вопросам и гарантиям безопасности, Ушаков заявил: «Мы пока не знаем итогов переговоров в Абу-Даби. Но что-то везут».

Главным препятствием на пути к соглашению остается территориальный вопрос. Москва требует передачи под российский контроль всей территории Донбасса, включая районы, которые российская армия не смогла захватить. Киев отвергает требование о выводе украинских войск с контролируемых Украиной территорий.

На фоне сохраняющихся разногласий американские посредники пытаются сосредоточить переговоры на гарантиях безопасности Украины после прекращения войны и вопросах послевоенного восстановления.

Еще одной темой обсуждения может стать будущая система европейской безопасности. Российская сторона допускает возможность переговоров о соглашениях о ненападении с государствами NATO, однако многие европейские политики выступают против обсуждения подобных договоренностей до достижения существенного прогресса в прекращении войны.

Встреча в Москве станет десятой личной встречей Стива Виткоффа с Владимиром Путиным в рамках американских посреднических усилий.

После переговоров в Кремле Виткофф и Кушнер намерены отправиться в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее NEWSru.co.il сообщал, что на переговорах в Абу-Даби представители трех стран обсуждали прекращение войны, территориальные разногласия, гарантии безопасности для Украины и послевоенное устройство Европы. Стороны достигли договоренности о крупном обмене военнопленными, однако согласовать основные условия мирного урегулирования пока не удалось.