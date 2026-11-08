 

«Умный» леденец научили определять парацетамол в слюне

08.11.2026, 0:03, Разное
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Исследователи из Университета Южной Калифорнии создали Lollylab — экспериментальное устройство в форме леденца, которое определяет содержание парацетамола в слюне. Оно может сделать анализ проще и приятнее для детей, хотя пока его испытали только на взрослых.

Парацетамол входит в состав многих безрецептурных обезболивающих и средств от простуды. Передозировка способна вызвать серьезное повреждение печени, а ошибки при расчете дозы особенно опасны для детей. Ученые выбрали это вещество еще и потому, что его концентрация в слюне довольно точно отражает уровень в крови. В перспективе это позволит следить за содержанием препарата без забора крови.

Устройство состоит из двух соединяемых пластиковых частей. В округлой головке есть отверстия, а внутри стержня из стекловолокна проложена бумага. Слюна поступает через отверстия и примерно за 60 секунд достигает графенового датчика у основания. Для анализа достаточно около 0,3 мл — примерно шести капель. Головка покрыта красной сладкой оболочкой со вкусом персика: ее можно облизывать, как обычный леденец, одновременно собирая пробу.

Электрод датчика изготовлен из графена, полученного лазерным методом. При контакте с парацетамолом на его поверхности происходит химическая реакция, создающая измеримый электрический сигнал.

Lollylab проверили на искусственной и человеческой слюне. В небольшом исследовании шесть взрослых приняли парацетамол и собрали образцы, облизывая устройство. Оно обнаружило препарат менее чем за две минуты. Участники сочли такой способ удобнее обычных тампонов для сбора слюны. Пока Lollylab остается прототипом: исследователи планируют более масштабные испытания и хотят научить датчик выявлять другие вещества.Источник &#8212 American Chemical Society

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