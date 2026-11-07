 

Трамп предложил главе UFC Дане Уайту возглавить пресс-службу Белого дома с «бойцами-помощниками»

07.11.2026, 23:18, Разное
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Президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в собственной социальной сети Thruth Social, что предложил должность пресс-секретаря Белого дома (в публикации указана несуществующая должность «пресс-секретаря Соединенных Штатов», – прим. ред.) «великому Дане Уайту, яростному бойцу и воину».

Дана Уайт – американский бизнесмен, президент и генеральный директор UFC – крупнейшей организации, проводящей соревнования по смешанным единоборствам MMA, давний друг и политический союзник Дональда Трампа.

«Я также попросил его привести с собой помощников, в том числе Ислама Махачева, Хабиба Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрис, хотя некоторые из них не из нашей страны», – продолжил Трамп. Все перечисленные президентом – бойцы ММА, включая двух россиян, выходцев из Дагестана Ислама Махачева и его наставника Хабиба Нурмагомедова, а также бразильянку Аманду Нуньес. Остальные фигуранты списка – американские спортсмены, но по неизвестной причине Трамп исказил фамилию чемпионки UFC в легчайшем весе Кайлы Харрисон.

«Нам нужны эти люди, чтобы защищать нас от безумных левых, – подчеркнул президент США. – Дана будет секретарем, какого еще никогда не было. Дана, пожалуйста, соглашайся на эту работу!»

Отметим, что должность пресс-секретаря Белого дома вакантна уже более трех недель: после того, как Кэролайн Ливитт покинула эту должность в конце августа после рождения второго ребенка, в октябре ее сменила Кэти Закария, которая продержалась всего пять дней, проведя лишь один 15-минутный брифинг.

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