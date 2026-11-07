Повышенные пошлины на алкоголь распространят на все спиртосодержащие товары: от парфюмерии до конфет с коньяком

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07.11.2026, 18:15, Разное
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Правительство России почти вдвое повысило ввозные пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран – теперь импортная продукция будет облагаться пошлиной в размере 35%, но не менее пяти евро за литр. Ранее ставка составляла 20%, но не менее трёх евро. Мера будет действовать до конца 2027 года и, по расчётам Минфина, принесёт бюджету около 10 миллиардов рублей.

Вслед за этим в профильных ведомствах предложили распространить аналогичные ограничения на другие импортные товары, содержащие спирт. В частности, речь может идти о парфюмерии, лосьонах и даже шоколаде с алкогольной начинкой.

«Необходимо исключить возможность обхода пошлин путём изменения назначения продукта. Если в бутылке есть спирт, не должно иметь принципиального значения, собираются его пить или наносить на кожу. К тому же в значительной части случаев закончится всё равно тем, что его будут пить», – пояснили сторонники расширения ограничений.

В Минфине отметили, что новые правила позволят не только увеличить бюджетные поступления, но и исключить случаи, когда граждане фактически ввозят иностранный алкоголь под видом средств личной гигиены. В дальнейшем ограничения планируют распространить даже на парфюм, который пассажиры уже нанесли на себя перед посадкой в самолёт.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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