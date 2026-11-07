В воздухе маникюрных салонов обнаружили бензол: он может вызывать рак

В некоторые моменты концентрация химических веществ в воздухе маникюрного салона может достигать уровней, характерных для промышленных предприятий. К такому выводу пришли американские исследователи, изучившие качество воздуха в пяти салонах Нью-Йорка. Причём самые высокие показатели фиксировались лишь на короткое время, поэтому обычные методы проверки могли бы их не заметить.

Во время маникюра и наращивания ногтей используются растворители, лаки, клеи и другие химические составы. Многие из них выделяют летучие вещества, которые попадают в воздух и вдыхаются находящимися поблизости людьми. Клиенты сталкиваются с этим воздействием лишь во время посещения салона, а мастера проводят в такой атмосфере по несколько часов практически каждый день.

Обычно загрязнение воздуха оценивают по средней концентрации веществ за рабочую смену. Однако такой подход не показывает кратковременные скачки, которые могут происходить при интенсивном использовании химических средств.

Чтобы выяснить, насколько значительными бывают эти колебания, исследователи установили в пяти нью-йоркских салонах специальные приборы. Они измеряли общую концентрацию летучих органических соединений каждую минуту в течение рабочего дня. Наблюдения продолжались примерно неделю в каждом салоне.

Результаты показали существенные перепады. Типичная концентрация летучих веществ составляла 15,1 части на миллион. Однако медианное значение кратковременных пиков, рассчитанных за 15-минутные промежутки, достигало 31,4 части на миллион. В одном из салонов был зафиксирован показатель 113 частей на миллион.

По словам руководителя исследования Энтони Иерарди, некоторые из этих значений сопоставимы с концентрациями, встречающимися на предприятиях, где химические вещества производят или используют в больших количествах.

Разница заключается в условиях труда. На химических производствах обычно действуют более строгие требования безопасности, регулярно контролируется состав воздуха, используются системы вентиляции и специальные средства защиты. Работники небольших маникюрных салонов зачастую не имеют доступа к таким мерам предосторожности.

Среди веществ, обнаруженных в воздухе салонов, преобладали этилацетат, ацетон, н-бутилацетат и метилацетат. Исследователи также выявили небольшие количества бензола — вещества, воздействие которого связано с повышенным риском развития рака.

Хотя концентрация бензола была значительно ниже концентраций других обнаруженных соединений, расчёты показали, что при определённых условиях длительное воздействие может повышать онкологический риск. При этом авторы подчёркивают, что речь идёт о теоретической оценке возможных последствий, а не о доказательстве того, что сотрудники салонов действительно заболевают раком из-за своей работы. Для выяснения реальных долгосрочных последствий необходимы отдельные исследования здоровья работников.

Ситуацию осложняет то, что обычные медицинские и тканевые маски, которые часто используют мастера, не защищают от химических паров. Одним из наиболее эффективных способов уменьшить их концентрацию остаётся вентиляция, однако установка подходящего оборудования может быть дорогостоящей, а его работа — шумной. В небольших помещениях дополнительной проблемой становится нехватка места.

Снизить воздействие химических веществ помогают и более простые меры: проветривание помещения, хранение препаратов в плотно закрытых ёмкостях и использование закрытых контейнеров для материалов, пропитанных растворителями.

Авторы исследования отдельно отмечают, что полученные результаты относятся прежде всего к сотрудникам салонов. Чтобы оценить риски для клиентов, которые проводят в помещении гораздо меньше времени, потребуются дополнительные расчёты.

Главный вывод работы заключается в том, что среднее загрязнение воздуха за день не всегда отражает реальные условия труда. Даже если общие показатели кажутся умеренными, сотрудники могут регулярно сталкиваться с кратковременными, но очень высокими концентрациями химических веществ. Именно такие скачки необходимо учитывать при оценке профессиональных рисков и разработке мер защиты.

Исследование опубликовано в научном журнале Risk Analysis.