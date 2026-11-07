Трамп отправил в отставку избранного губернатора Техаса в связи с утратой доверия

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отставке губернатора Техаса Джины Инохосы сразу же после её вступления в должность. По словам Трампа, она не справилась со своими прямыми обязанностями в первый же день работы.

В разговоре с журналистами Трамп посетовал на то, что новый губернатор отказалась достраивать стену на границе с Мексикой. Из-за этого усилился приток в США нелегальных мигрантов, кокаина и фальшивых биткоинов. Если бы он лично не вмешался в ситуацию, то Техас в скором времени мог бы провести референдум о выходе из состава США и присоединении к Мексике.

«Она плохой губернатор, очень плохой. Я даже не знаю, как она вообще победила на выборах, когда за неё голосовали лишь транссексуалы и мексиканцы. Генеральный прокурор разберётся», – заявил Трамп на пресс-конференции.

Возмущение президента США также вызвал тот факт, что избранный губернатор имеет латиноамериканское происхождение. Трамп попросил главу миграционной службы проверить законно ли Инохоса въехала на территорию страны и получила гражданство. В случае, если подтвердятся подозрения Трампа, то Джина Инохоса может провести до 150 лет в миграционной тюрьме или быть депортированной на историческую родину.

Временным губернатором Техаса в ближайшее время будет назначен Илон Маск. Миллиардер пообещал сразу же после вступления в должность переименовать штат в «X», что позволит сэкономить бюджету несколько сотен миллионов долларов.

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