NBC — Трампу советуют атаковать Иран до приведения к присяге нового состава Конгресса

За пять дней до промежуточных выборов в США некоторые советники президента Дональда Трампа рекомендовали ему возобновить крупные военные операции против Ирана до приведения к присяге нового состава Конгресса в январе. Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным источников, победа Демократической партии в обеих палатах Конгресса лишь укрепила эти оценки. На фоне массового недовольства избирателей военной кампанией новый состав Конгресса может существенно затруднить проведение операций с помощью расследований, сокращения финансирования и законодательных ограничений.

Как пишет Associated Press, администрация Трампа рассматривает несколько возможных сценариев: сохранение нынешнего уровня военной активности и морской блокады Ирана, нанесение новых ограниченных ударов по иранским военным и ядерным объектам или возобновление масштабной наступательной операции. Окончательное решение пока не принято.

Представитель Пентагона отказался от комментариев по данному вопросу.