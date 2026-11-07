Реза Пехлеви, сын свергнутого шаха Ирана, получил в Германии «Премию свободы».

Реза Пехлеви, сын свергнутого шаха Ирана, получил в Германии «Премию свободы». Церемония вручения, организованная Фондом Фридриха Науманна, прошла в церкви Святого Павла и вызвала острую дискуссию.

Выступая перед собравшимися, среди которых были родственники погибших в ходе подавления протестов в Иране, Пехлеви заявил, что принимает награду лишь на хранение и передаст ее «законным владельцам», иранскому народу, после прихода к власти демократически избранного правительства.

Мероприятие сопровождалось протестами. Около 200 иранских политзаключенных подписали письмо против вручения премии Пехлеви, назвав его символом прошлый диктатуры. Представители Социал-демократической партии (СДПГ) и «Зеленых» бойкотировали церемонию, заявив, что Пехлеви не может считаться легитимным представителем иранского народа, а левая партия Die Linke указала на нарушение статуса церкви, запрещающего проведение в ней политических акций.

Критики также осуждают Пехлеви за его поддержку Израиля и отсутствие четкой дистанции от автократического режима его отца, свергнутого в 1979 году.