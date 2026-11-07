 

Верховный шаман России собирается убить 60 верблюдов во славу СВО

07.11.2026, 14:18, Разное
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Шаман Артур Цыбиков из Ангарска Иркутской области, которого недавно объявили верховным шаманом России, собирается устроить массовое жертвоприношение и в течение года, начиная с ноября 2026-го, убить 60 верблюдов. Он уже делал такое в 2019-м, когда шаманы сожгли пять верблюдов «для укрепления России», пишет «Медуза».

Новое жертвоприношение Цыбиков тоже объясняет интересами России: он рассчитывает, что убийство животных поможет войскам РФ победить в войне.

С ним не согласны шаманы из других регионов, а зоозащитники просят привлечь его к административной или уголовной ответственности.

По словам Цыбикова, подношения помогут «убрать негатив и всякие проблемы» в России. «Надо дать возможность поблагодарить наших предков-богов за то, что мы здесь живем и мало что понимаем», – заявил Цыбиков в своем видеообращении.

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