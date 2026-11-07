Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1718-й день войны

Минобороны РФ 7 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение подразделениям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Хатнее, Избицкое, Бугаевка, Погорелое, Великий Бурлук и Колодезное Харьковской области, а также в районах Михайловского, Вакаловщины, Битицы и города Сумы. Заявленные потери украинской стороны на этом направлении составили более 150 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, поразив силы противника в районах Малеевки, Моначиновки, Нечволодовки Харьковской области и Маяков. Потери ВСУ оцениваются ведомством свыше 220 человек, две бронемашины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Подразделения «Южной» группировки войск также улучшили тактическое положение в районах Краматорска, Славянска, Семеновки, Николаевки и Стародубовки, где противник потерял до 200 военнослужащих, две бронемашины, 25 автомобилей и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи в районах Новопавловки, Каменки, Андреевки, Белозерского, Веселой горы, Криворожья, Яковлевки, Роганского и Ивановки Днепропетровской области. Заявленные потери украинских формирований составили до 345 военнослужащих, пять бронемашин, четыре автомобиля и две станции РЭБ. В свою очередь, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны в районах Подгавриловки Днепропетровской области, а также Сторчевого, Заливного, Василевского, Новорозовки и Кирово Запорожской области, где ВСУ потеряли до 205 человек, два автомобиля и орудие артиллерии.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили положение по переднему краю в районах Преображенки, Юровки и Григоровки Запорожской области, заявив об уничтожении до 35 военнослужащих, 22 автомобилей и артиллерийского орудия. По данным Минобороны РФ, авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция, поражены склады боеприпасов, места хранения и производства робототехнических комплексов и БПЛА, а также пункты дислокации в 139 районах. Средства ПВО сбили две авиабомбы, четыре ракеты «Нептун» и 903 беспилотника самолетного типа».

«Всего с начала операции, по утверждению МО РФ, уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 281 946 беспилотных летательных аппарата, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 558 танков и бронемашин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 876 орудий артиллерии и 76 559 единиц спецтехники», – утверждается в сводке МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.