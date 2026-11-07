 

Глава МИД Италии заявил о публикации его личных данных пророссийскими хакерами

07.11.2026, 15:48, Разное
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его персональные данные были опубликованы пророссийскими хакерами в «даркнете». Он напрямую связал этот шаг с жесткой позицией Рима, поддерживающего Украину.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила поддержку Таяни, назвав продажу конфиденциальной информации о государственных служащих «поводом для серьезной обеспокоенности».

Москва пока не прокомментировала инцидент. РФ традиционно отрицает какую-либо причастность к кибератакам и хакерским операциям за рубежом.

Таяни, также занимающий пост вице-премьера, написал в социальной сети X, что открытая поддержка свободы и независимости суверенного государства сделала его мишенью. По его словам, злоумышленники пытаются найти дополнительную информацию о нем и его семье и готовы платить за эти данные. Глава МИД добавил, что атака стала реакцией на шаги министерства по укреплению кибербезопасности.

Как пишет агентство Reuters, на скриншотах из сети Tor фотография Таяни фигурирует в списке 18 «граждан, враждебных Российской Федерации», среди которых также указаны эксперты по кибербезопасности.

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