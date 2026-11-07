Госдума запретила западным чат-ботам ошибаться при общении с россиянами

Государственная дума приняла изменения в федеральный закон «Об искусственном интеллекте», которые определяют порядок коммуникации граждан России с зарубежными чат-ботами.

Теперь западным сервисам запрещается вводить в заблуждение россиян, в том числе фальсифицировать историю не в пользу России и пропагандировать антинаучные теории.

«Теперь наши люди смогут получать проверенные факты, которые можно использовать, не опасаясь ошибиться. Это важное нововведение на пути обретения подлинного цифрового суверенитета», – сказал депутат Виталий Милонов.

Новые требования не распространяются на отечественные модели и сервисы из КНР, КНДР, Ирана и других дружественных стран.

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