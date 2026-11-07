Террорист в Кракове – 25-летний гражданин Польши с «ультраправыми взглядами»

Министр обороны Польши Владислав Косинак-Камыш в ходе специальной пресс-конференции охарактеризовал стрельбу по людям на главной площади Польши, как «террористическое нападение». Он также сообщил, что полицейский, остановивший стрелка, остается в критическом состоянии.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский сообщил, что подозреваемый в нападении был ранен и обезврежен полицией. Он остается в больнице в тяжелом состоянии, ему провели две хирургические операции. По предварительным данным, нападавший был один, он житель Польши, и ему 25 лет.

Министр внутренних дел добавил, что, судя по всему, нападавший придерживался «крайне радикальных правых взглядов», а в автомобиле, которым он управлял, было обнаружено «много оружия». Обыски продолжаются, в том числе в доме подозреваемого.

По словам Кервиньского, полицейские открыли огонь по стрелку через три минуты после получения первого сообщения о нападении. В результате теракта погибли шесть человек, в том числе один иностранный гражданин. 16 человек получили ранения, включая самого подозреваемого, пятерых иностранных граждан и двух полицейских.