 

В Кракове задержан преступник, открывший стрельбу по прохожим

07.11.2026, 19:19, Разное
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Польская полиция заявила, что стрельбу на главной площади Кракова открыл житель Польши, действовавший в одиночку. В результате стрельбы погибли пять человек и по меньшей мере 10 получили ранения.

По уточненной информации, нападавший открыл хаотичный огонь по прохожим из окна движущегося автомобиля. Находившиеся на месте полицейские вступили в перестрелку с преступником, в результате чего стрелок был ранен, нейтрализован и доставлен в больницу под охраной.

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