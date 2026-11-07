В Кракове задержан преступник, открывший стрельбу по прохожим

Польская полиция заявила, что стрельбу на главной площади Кракова открыл житель Польши, действовавший в одиночку. В результате стрельбы погибли пять человек и по меньшей мере 10 получили ранения.

По уточненной информации, нападавший открыл хаотичный огонь по прохожим из окна движущегося автомобиля. Находившиеся на месте полицейские вступили в перестрелку с преступником, в результате чего стрелок был ранен, нейтрализован и доставлен в больницу под охраной.