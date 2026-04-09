 

Умер Джим Уиттакер – первый американец, покоривший Эверест

09.04.2026, 4:53, Разное
  Поддержать в Patreon

В США на 98-м году жизни умер альпинист Джим Уиттакер, в 1963 году ставший первым американцем, поднявшимся на вершину Эвереста. Как пишет Associated Press со ссылкой на заявление семьи, Уиттакер умер 7 апреля в своем доме в Порт-Таунсенде, штат Вашингтон.

Уиттакер совершил восхождение на Эверест 1 мая 1963 года вместе с шерпой Навангом Гомбу и после этого стал в США одной из самых известных фигур в мире альпинизма. AP отмечает, что именно его экспедиция во многом вернула американцам интерес к покорению вершин, а сам Уиттакер после возвращения оказался на обложках ведущих журналов.

В последующие десятилетия Уиттакер возглавлял ряд экспедиций, в том числе международное восхождение на Эверест в 1990 году с участием альпинистов из США, СССР и Китая, которое задумывалось как символ сотрудничества и доброй воли. Помимо этого, он был первым штатным сотрудником сети товаров для активного отдыха REI, а позднее стал ее президентом и генеральным директором.

Семья Уиттакера подчеркивает, что он активно выступал за охрану природы и участвовал в инициативах, приведших к созданию национальных парков Норт-Каскейдс и Редвуд. AP также напоминает, что Уиттакер был близким другом Роберта Кеннеди и на протяжении всей жизни оставался сторонником мира, считая, что природа способна объединять людей.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике