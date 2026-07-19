Ночной удар армии РФ по Киеву — причинен ущерб, есть жертвы

В ночь на воскресенье, 19 июля, российские войска нанесли очередной удар по Киеву. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек погиб, еще восемь получили травмы. Попадания и пожары зафиксированы в пяти районах украинской столицы.

В Соломенском районе пожарные продолжают тушить офисное здание. Возгорания в жилом и нежилом зданиях ликвидированы. В Шевченковском районе горели автомобили и трехэтажное здание, спасатели деблокировали людей. В одном из нежилых зданий обнаружено тело погибшей.

В Святошинском районе потушен пожар на крыше частного жилого дома, спасены четыре человека. В Деснянском районе локализованы пожары в двух нежилых зданиях.

В Днепровском районе загорелись автомобили, нежилое здание и общежитие. На местах ударов продолжают работать подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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