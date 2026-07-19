 

ВСУ — ночью перехвачены 18 из 41 ракет, 108 из 125 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 140 беспилотников

19.07.2026, 8:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 19 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 41 ракету (25 баллистических «Искандер-М»/С-400, 10 «Циркон», 3 «Оникс», 3 авиационные Х-59/69) и 125 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 18 ракет (включая 17 баллистических) и 108 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 23 ракет и 10 ударных БПЛА в 20 локациях, а также падения фрагментов в 18 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве и Киевской области, есть погибшие и раненые.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 19 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В частности, была поражена нефтебаза в Вязниках – пригороде Ставрополя. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.07 / Группа израильских туристов подверглась нападению в Черногории

19.07 / Удар молнии в вышку под Тулой открыл Telegram и YouTube без VPN

19.07 / В ФРГ политик ушел в отставку после того, как завел ребенка с помощью суррогатного материнства

19.07 / Шесть израильских туристов подверглись вооруженному нападению в Монголии

19.07 / Тысячи христиан выступили против решения синода Англиканской церкви по Израилю

19.07 / Ночной удар армии РФ по Киеву — причинен ущерб, есть жертвы

19.07 / Братья Тейт, обвиняемые в сексуальных преступлениях, арестованы в США по запросу Великобритании

18.07 / В ДВФУ предложили укреплять арктические дороги с помощью бактерий

18.07 / США опубликовали предупреждение для своих граждан по всему миру

18.07 / Следователь из Новочебоксарска инициировал и раскрыл дело против самого себя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике